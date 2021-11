Este jueves 11 de noviembre, se dio a conocer, a través de redes sociales, un video promocional sobre la nueva serie de Obi-Wan Kenobi, que tiene de regreso a Ewan McGregor en la franquicia para interpretar al Jedi una vez más.

Todo esto, a un día del Disney Plus Day, día que la plataforma había anunciado nuevas informaciones sobre el universo de Star Wars.

En el video, que no es el tráiler oficial, se puede apreciar algunas declaraciones del actor y también de la directora Deborah Chow, conocida por dirigir episodios de The Mandalorian. Además, se pueden ver destellos del arte conceptual de Obi-Wan Kenobi.

Uno de los puntos más destacables es la esperada batalla entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, quien será interpretado por Hayden Christensen.

Pese a que no hay mayores detalles sobre esta nueva serie, si se conoce que estará ambientada entre Revenge of the Sith y A New Hope.

Cabe recordar que anteriormente, McGregor interpretó a Obi-Wan en la trilogía de la precuela, convirtiéndose en uno de los actores más elogiados universalmente.

Aunque no hay fecha de estreno programada, se espera que la serie de Obi-Wan Kenobi se estrene durante el próximo año en Disney Plus.

Sin más preambulos, revisa el video a continuación: