A pocos días del estreno de Stranger Things 4, este lunes, Netflix reveló un impactante nuevo póster de los próximos capítulos, los que llegarán durante esta semana al streaming.

En esta nueva imagen se puede ver el protagonismo de Eleven y Vecna, el villano que conocimos en los primeros episodios de esta entrega.

Eso no es todo porque también se pueden ver a Max, Lucas, Dustin, Erica, Will, Jonathan, Mike y Argyle al fondo del afiche; a Robin, Nancy, Steve y Eddie en lo que parece ser The Upside Down y a Hopper en batalla con el Demogorgon.

Los dos últimos capítulos de Stranger Things 4 debutarán este viernes 1 de julio, con una duración más extensa de la habitual y aunque estos prometen sorprender a los fans e incluso podrían presentar la muerte de algunos personajes, los creadores de la serie aseguraron que las respuestas llegarán recién en la quinta temporada.

Revisa aquí el nuevo póster de Stranger Things 4