Noel Gallagher y su opinión sobre los actuales artistas comerciales: "Son una mierda"

No es de sorprenderse, pero siempre alguno de los hermanos Gallagher genera controversia por sus dichos. Si hace poco Noel hizo noticia por su postura anti mascarilla, nuevamente el ex Oasis se volvió tendencia, pero esta vez por su opinión respecto a los artistas comerciales actuales.

En conversación con el podcast "Funny How?" de Matt Morgan, el músico aseguró que "la música ahora es un estilo sin sustancia. Encuentro que estos jóvenes en el negocio de la música se ven muy bien. Todos tienen tatuajes, la imagen y toda esa porquería, pero en realidad son una mierda. No están diciendo nada".

En esa misma línea, agregó que "los artistas más comerciales son una mierda, mientras que cuando yo era niño, eran los mejores".

Pero el inglés fue aún más crítico y apuntó a que "la banda más grande del mundo solía ser la mejor banda del mundo. Ahora lo más grande del mundo es la maldita Taylor Swift. ¡¿Qué?! Ándate a la mierda".

Asimismo, manifestó que "nunca habrá otro David Bowie, nunca habrá otro Marc Bolan, nunca habrá otro Freddie Mercury, verdaderas estrellas de rock" y culpó a las redes sociales de esto. "Las celebridades ya no pueden hacer tranquilos sus vidas sin que sus actos sean denunciados", sostuvo.

De todas formas, aclaro que "no me considero una estrella de rock, soy más un compositor-escritor, me refiero a estrellas de rock extravagantes".

En relación a su pensamiento, afirmó que "nunca habrá personas así porque los músicos nunca ganarán esa cantidad de dinero y los que sí, como Ed Sheeran, al carajo con ellos. Nunca habrá aviones privados ni David Bowie ingresando a la estación de Kings Cross vestido de nazi. No habrá nada de eso porque la gente se siente intimidada por las redes sociales".