"No voy a matar mis plantas porque me amenazaron": Hija de Ana María Gazmuri relata incidente con Carabineros

Tras quedar en libertad después de la detención que ocurrió la jornada del jueves, la hija de la actriz Ana María Gazmuri, Camila Téllez, relató el incidente que tuvo con Carabineros y, tal como ya lo había advertido su madre, aseguró que los efectivos policiales la amenzaron por tener plantas de marihuana en su domicilio.

Apenas salió de la comisaría en Peñalolén, Téllez relató que "todo partió anoche (madrugada del viernes), me desperté cinco para las cuatro de la mañana, con cinco carabineros en el living de mi casa. Adentro. Sin haber golpeado puertas, sin haber gritado 'aló'".

"Me dijeron 'los vecinos llamaron porque hay un ladrón, tu puerta estaba abierte, se tiene que haber metido para acá'. Imaginate, los niños durmiendo. Les digo 'pasen, pasen'. Pasaron cinco, después entraron dos más hasta el fondo de mi casa. Me dijeron 'no hay nada, no hay nada. Nos vamos'", continuó.

Pero, "cuando se van yendo, un carabinero me dice '¿y las plantitas que tiene son para uso personal?'. 'Por supuesto', le dije. Uno se devuelve y me dice 'sus documentos'. Yo nerviosa, a las cuatro de la mañana, no sabía donde tenía la receta, nada. Ni mi carnet de identidad encontraba".

De acuerdo con Tellez, en ese momento, Carabineros estaba dentro de su casa "con sus pistolas desenfundadas".

Entonces, "le pasé mi carnet de identidad, salió al auto me imagino yo, volvió y me dijo 'tienes 12 horas'. '¿12 horas para qué?'. 'No sé, para tener todo al día o sacar todas tus plantas. Porque en 12 horas va a parecer el OS-7'".

Después de eso, Camila indica que habló con su madre, revisó sus recetas y solicitó otra receta antigua que le enviaron por Whatsapp. Luego recalcó: "no voy a matar todas mis plantas porque me amenazaron. Porque eso es exactamente lo que quieren y yo no estoy haciendo nada ilegal, porque la ley 20.000 permite el cultivo para uso medicinal, incluso para uso personal, propio y próximo en el tiempo".

"No voy a matar mis plantas, no me voy a esconder como una delincuente, como una ratona. Voy a dejar mis plantas, que vengan, tengo mis recetas, tengo mis documentos, esto es legal en Chile. Llegó el SIP (Sección de Investigación Policial) a mi casa y me dijeron 'recibimos una denuncia anónima'. Le dije 'sí, yo cultivo, soy usuaria medicinal, trabajo en fundación Daya, conozco perfectamente mis derechos, esta es mi receta'. Se la mostré al funcionario", siguió en su relato.

Revisa las declaraciones completas de Camila Téllez a continuación: