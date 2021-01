No tiene ninguna semejanza: Figura de acción de Pedro Pascal en "The Mandalorian" no se parece en nada a él

Siempre que salen exitosas series en televisión e internet, las compañías de juguetes aprovechan la ocasión para crear figuras de acción para los fanáticos. Esta vez no fue la excepción, ya que Hasbro no se quiso quedar atrás y se subió al carro del exito creando merchandising oficial de "The Mandalorian".

Si bien en muchas ocasiones las figuras son verdaderas obras de arte, hay otras que llaman la atención más que nada por los defectos que tienen, como es el caso justamente de la pieza que representa a Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal.

La figura fue lanzada a través de la tienda estadounidense Target y básicamente consiste en un set de Din Djarin y The Child.

Figura "The Mandalorian".

A simple vista la figura luce aceptable y entretenida, no obstante, al remover el icónico casco del personaje el rostro que aparece debajo no se parece para nada a Pedro Pascal.

Debido a esto, cientos de usuarios en redes sociales se burlaron de las figuras, que recordemos, salieron a la venta a propósito de la segunda temporada que se estrenó en octubre de 2020 en Estados Unidos. En nuestro país está disponible para verlo a través de Disney Plus.

La figurita de acción de Pedro Pascal en nuestro país actualmente se encuentra agotada.

Revisa más imágenes a continuación:

Figura de acción de Din Djarin (1)