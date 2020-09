"No estás libre de flacidez": Belén Soto deja la grande en Twitter con salvaje debate sobre el "body positive"

El martes Belén Soto mostró la naturaleza de su cuerpo para hacer un llamado a cultivar el amor propio. Tres días más tarde, durante la jornada del viernes, reaccionó al debate que ella misma detonó con un nuevo clip publicado en Instagram, con el que ahora llamó a poner en práctica la sororidad.

Los comentarios en el perfil de la influencer entonces saltaron a Twitter, donde como es usual la cosa explotó en un salvaje intercambio de puntos de vista. Hubo quienes apoyaron a Belén Soto y también aparecieron detractores de la actriz.

El nombre de Soto entonces se encumbró hasta los temas más comentados de la plataforma, mientras el asunto viró haca una especie de "funa" en la que acusaron a la joven de tener un cuerpo homogéneo, por lo que sus publicaciones fueron consideradas más bien como una "apropiación" de la lucha del movimiento "body positive".

A continuación el más reciente video de Soto:

Y estas fueron algunas de las publicaciones con las más diversas publicaciones sobre los dichos de Belén Soto:

Las que critican a la Belen Soto: �� — Fran (@franicaw) September 3, 2020

Me acuerdo de los comentarios a una foto de Antonia Larraín sentada en ropa interior: la llenaron de insultos, por lo bajo la mandaron al doctor porque incentivaba la obesidad versus lo de Belén Soto llenos de amiga eris seca, valiente, ídola. La gordofobia es terrorífica. — fer (@acuarela) September 3, 2020

Vi el video de la Belén Soto, y para ser honesto, no sé qué tan "válidamente" pueda erigirse como body postive(?), cuando es evidentemente flaca po. A veces pienso que ese concepto (body positive) está medio masoneado, ah...�� — Carlanga (@Carlo5_Moller) September 3, 2020

qué triste q crean q pq la belén soto es flaca no puede tener inseguridades. resulta q ahora es un requisito ser gorda para poder decir q amas tu cuerpo? cueck. es cierto que un cuerpo flaco es socialmente más aceptado que uno gordo, pero eso no significa q le sea fácil aceptarse — ૮ ・ﻌ・ა (@lisapjmn) September 3, 2020

Oye pero el video de la Belen Soto ����‍♀️ — La Brava (@KoteFigueroa) September 3, 2020

Queee? Están cuestionando a la Belén Soto por el video que subió? Porque es flaca???



La gente flaca no puede tener complejos??? Yo soy súper delgada y a veces me deprimo porque siento que se me notan las costillas, pero otra me diría ayyy que privilegiada tu, y no es asiiii — ☾TAMARA★ (@im_love_sick) September 3, 2020

Me contaron un poco de la historia de la belen soto y me retracto de este tuit, pq en verdad q sé yo quien tiene dismorifa o no en base a una foto/video si cuando yo era "flaca" tenia la wea a la cresta, pesandome 5 veces al dia a diario, castigandome con la comida y el ejercicio https://t.co/6JrbaqKUuR — FatVanena ����️‍�� (@vanenablue) September 3, 2020

Me contaron un poco de la historia de la belen soto y me retracto de este tuit, pq en verdad q sé yo quien tiene dismorifa o no en base a una foto/video si cuando yo era "flaca" tenia la wea a la cresta, pesandome 5 veces al dia a diario, castigandome con la comida y el ejercicio https://t.co/6JrbaqKUuR — FatVanena ����️‍�� (@vanenablue) September 3, 2020

en serio encuentran que el video de la belen soto es body positive? o sea todo bien pero es como decir que barbara palvin es modelo oversize — LA Montse (@montsevarela) September 3, 2020

en serio encuentran que el video de la belen soto es body positive? o sea todo bien pero es como decir que barbara palvin es modelo oversize — LA Montse (@montsevarela) September 3, 2020

Estoy hasta el pico de las gordas que creen que tienen el monopolio del body positive, como si su sufrimiento fuera más válido que el de las flacas. — Valeria Luna (@valerialunacs) September 3, 2020

Además, si lo dices por el video de Belén Soto, no olvidar que estuvo en una relación súper abusiva e incluso escribió un libro de eso. Encuentro bien penca criticarla, sin tener en cuenta ese sufrimiento y quizás haber tenido la autoestima por el suelo mucho tiempo — Fabs (@FabiFloresc_) September 3, 2020

Bacán que la Belén Soto se acepte, pero eso es reproducir la visión del body positive de los flacos. Anda a subir una foto gorda, te atacan y te dicen poco sana, etc. Lo peor de la Belén Soto es que borró todos los comentarios que no la aplaudían... Ahí la dejo. — GataArcana ✷ Apruebo�� (@gataarcana) September 3, 2020

Vi el video de la Belén Soto y me sentí peor pos.. La cabra esta regia :/ — Flor De Cerezo�� (@FlorsolDe) September 3, 2020

Me pasa una cosa súper loca, y es que leí muchos comentarios hablando del vídeo de Belén Soto, lo ví y me pareció heavy. Mucha gente habla de que es fácil exponerse así porque cumples con el canon de belleza... Y ella se expuso y quedó la cagá. — FerPaints ���� (@ferpaints) September 3, 2020

me carga que hablen mal de la belen soto por el video que subió, cada uno vive su propia lucha, la wea no se trata de pelear por quién tiene más complejos si no de aceptarnos y estar orgullosos de quienes somos — paulala (@holacoucou) September 3, 2020

Vi el video de Belén Soto y tengo hartas cosas que decir. Antes me molestaba que mujeres flacas expusieran su inseguridad, creía que de alguna forma se estaban burlando de mí. Me enojé mil veces con mi hermana porque decía que tenía las piernas gordas. Me daba rabia + — Javi Medina (@jjavimedina) September 3, 2020

Te cachai a todas nos diera la perso de hacer el video de la Belen Soto? ��❤️ Admiración máxima para las que se atreven a mostrar el cuerpo de esa forma — R✨ (@toichiquita_) September 2, 2020

no estoy muy de acuerdo con celebrarle tanto a la Belén Soto un video de ella en sostenes y calzones apretándose la piel que le sobra en la guata. Se sigue manoseando tanto el concepto de amor propio, body positive, etc por parte de gente hegemónica y que en realidad dudo... — ������������ ��.��.�� (@loretoaun) September 2, 2020

vieron el último vídeo que subió la Belén Soto en su instagram? Lo súper aplaudo pero ustedes creen que si hubiese hecho lo mismo una persona gorda, tendría el mismo impacto y aprobación? �� la gordofobia es real�� #sorrynotsorry — �� (@Loremundaca) September 1, 2020

Vi el famoso video de la Belén soto por pura curiosidad y se ve súper linda y bien en ropa interior. Lo que me llama la atención son los comentarios que hacen las mismas mujeres �� — Rodrigo Alonso (@Rodry_alonso) September 1, 2020

Gente defendiendo a Belén Soto por su video de body positive y gente criticándola por apropiarse de una causa que no le corresponde. Lo que no entiendo es que mujeres de ambas posiciones que hablan tanto de feminismo sigan opinando y discutiendo en base a cuerpos ajenos. — rebecca (@rebereiss) September 3, 2020

Belén Soto subió un video para mostrar que nadie es perfecto. Que aunque seas flaca no estás libre de flacidez, estrías o celulitis... Pero weon, altiro se fueron a insultarla "porque es flaca". Lo peor es que son más mujeres las que atacan... Puro cinismo�� — ميساء������Anto (@AntoTruth) September 3, 2020

Me caen como el pico todos los que están criticando el vídeo de la Belén Soto — Pauli�� #JUSTICIAPARAANTONIA (@littlemisspauli) September 3, 2020

Me encanto belén soto�� todas las mujeres que luchamos por nuestro bienestar físico y emocional, tenemos que apoyarnos, Toda mujer tiene siempre su lucha interna frente al espejo, Que vivan las buenas energías y el apoyo por nuestro genero, que ya sufre bastante ���� @BelenSoto1 — Carola Arriagada�� (@Carola_andrea_) September 3, 2020

Jajaja Belen Soto y la vieja estrategia de mostrar las presas para que no se olviden de ella �� — Gasparban (@gasparban) September 3, 2020

Con mis 59 kilos y una ardua lucha durante 19 años contra la obesidad me ofende que critiquen a Belen Soto, me ofende que critiquen a “flacas” por sentirse mal con ellas mismas, esto es simplemente no respetar el dolor ajeno. seamos unas sororas en 360 grados. — Valentina jenal (@Valeehenal) September 3, 2020

Oigan amiguitas, si les molesta que se metan con sus cuerpos, no hagan lo mismo POR FAVOR, que es esta wea de decidir quien tiene complejos y quien no?

O sea, Belen Soto no puede hablar de aceptación, por que tu decidiste que las flacas no tienen derecho a tener baja autoestima? — Macarena Andrea L.B �� (@MacarenandreaLB) September 3, 2020

Yo entrando a twitter para ver porque hablan de la Belen Soto/ Cuando veo que estan opinando sobre el cuerpo ajeno. pic.twitter.com/KbC9jr4oCa — koni (@Koonnyyy) September 3, 2020

Son bien tontitas las que hacen mierda a la Belén Soto por el video que subió. Después se llenan el hocico con la sororidad. Las pelotas, weonas tontas. — ma jesús (@jesu_jl) September 3, 2020

oye qué huea las amigas que están criticando el video de Belén Soto, que la encontremos regia no significa que ella no tenga inseguridades xd tanto una flaca como una gorda tiene derecho a subir un video aceptándose, pura valentía!, ya po chicas hasta cuándo? hay que apoyarse�� — estoy aburrida (@caroldance_) September 3, 2020

Por que estan todos hablando del cuerpo de Belen Soto ??y es primera tendencia,q wea!?weones con la mente enferma ,son basura!monxs de bajo intelecto — Pamelita bo #Apruebo �� (@Pamib1) September 3, 2020

Buscando #BelenSoto noté que en 250 comentarios:



��86 fueron mujeres criticándola por estar gorda

��94 por ser hija de famosa

��70 por ser una perder la virginidad a los 15



Lo que les molesta a los Chilenos no es que sea famosa y hermosa, les molesta que sea joven y MUJER. — Padre André Pierre ������������ (@santa_padre) September 3, 2020

Creo que complementario a la reflexión de Belén Soto debe existir un espacio en donde también se converse acerca de la importancia del autoestima,no podemos basar nuestro autoconcepto en las opiniones de los demás, el locus de control externo solo generará continuas frustraciones — I'sa (@Jelowerr) September 3, 2020

Tampoco me agrada que el vídeo de Belén Soto, la mina se agarre tanto el cuerpo, como pa demostrar que tiene "imperfecciones" amores, el cuerpo humano es imperfecto, asimétrico y con texturas, poner tanto énfasis en eso, me parece un poco morboso, no le debemos nada a nadie. — Ale �� (@EternalFlame66) September 3, 2020

Enserio aun en el 2020 creemos que tenemos la libertad de opinar sobre el cuerpo de otra persona ����‍♂️ el cuerpo es el tesoro de cada uno y aprender a aceptarlo y quererlo es una lucha propia. Dejen de criticar a Belén Soto por su video������ — ✨FELIPE ANDRÉS✨ (@JerryAndresS) September 3, 2020

#BelenSoto linda!!!! Tan pequeña y tan sabia, te apoyo 100% ya basta de juzgar al otro por su apariencia, somos seres humanos perfectos y únicos y con eso basta ❤️❤️❤️ — Genecis (@Genecis_1988) September 3, 2020

No encuentro que sea malo q Belén Soto suba un video tocándose los cueritos de su cuerpo visiblemente delgado, solo q si alguien delgado lo hace, es amor propio, amiga eri seca, bacán por ti, pero si una mujer obesa en colaless hace lo mismo, está normalizando full la obesidad. — Ale �� (@EternalFlame66) September 3, 2020

Muchas personas alegando por los que critican a Belen Soto o a su cuerpo, pero no he visto ningún comentario en que le critiquen el human body .¿por que pelean?.... �������� — La bici (@sinmibici) September 3, 2020

Por qué critican a la Belén Soto, pero no criticaron a la Denisse Rosenthal cuando hizo el vídeo que muestra sus "imperfecciones"? Dejen de hueviar, sobre todo las que se hacen llamar "feministas" en sus biografías. Las delgadas también tienen trancas con su cuerpo y punto. — Vale�� (@valemirandan) September 3, 2020

Las mujeres son las mas preocupadas por belen soto — Reno Hernández (@RenoErnandez) September 3, 2020