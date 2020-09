"No era mi marido": Sharon revela que Ozzy Osbourne intentó asesinarla estando drogado

La vida de excesos que tuvo Ozzy Osbourne siempre le pasó la cuenta, desde problemas con la polícia hasta dramas familiares que lo llevó a tener serios conflictos con su esposa, Sharon. Justamente esto último ha sido narrado en el documental "The Nine Lives of Ozzy Osbourne" ('Las nueve vidas de Ozzy Osbourne'), que se estrenó este lunes.

En éste, la ex presentadora de televisión contó como una vez la estrella de heavy metal, bajo el efecto de la heroína, la intentó estrangular e incluso matar, mientras estaban en la sala de su casa en Los Ángeles, California.

“No tenía ni idea de quién era la persona que estaba sentada frente a mí en el sofá, pero no era mi marido. Llega un momento en que se le pone una mirada extraña; entonces se cierra en banda y soy incapaz de hablar con él. Aquella vez me dijo: ‘Hemos tomado la decisión y tienes que morir”, relató.

La mujer de 67 años dijo que el cambio de ánimo de su esposo fue demasiado repentino, por lo que no le dio tiempo de reaccionar de manera rápida.

"Estaba tranquilo, muy tranquilo, y de repente se abalanzó sobre mí y empezó a estrangularme. Se tiró al suelo encima de mí y yo estaba intentando agarrar cualquier cosa de encima de la mesa. Al final encontré el botón del pánico y lo presioné, y lo siguiente que recuerdo es que la policía estaba allí”, contó.

Ozzy Osbourne y Sharon se casaron en 1982, y tienen tres hijos.

Por su parte, el cantante dijo en otro episodio que solo recuerda que se despertó en un calabozo. Debido al macabro momento, "El Príncipe de las Tinieblas" fue condenado a seis meses de ingreso en un centro médico para recibir un tratamiento psiquiátrico. Hasta el día de hoy, el músico no recuerda lo que ocurrió esa noche.

Sharon aseguró que pensó en pedirle el divorcio a su marido, sin embargo, luego de pensarlo en varias ocasiones, optó por perdonarlo.

"Le dije: ‘No quiero el dinero… pero si vuelves a hacer algo así, o te mato yo o me matas tú a mí. ¿De verdad quieres que los niños tengan que pasar por algo así?”, expresó.