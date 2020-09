Nitro y Joqerr chocarán en la segunda fecha de la FMS Chile

FMS Chile confirmó la cuarta batalla de la segunda jornada con un tremendo enfrentamiento entre Nitro y Joqerr. Ambos freestylers vienen de caer en la primera fecha por réplica, por lo que buscarán sumar puntos claves en la lucha por el título.

"¡Cuarto batallón confirmado! Nitro y Joqerr se enfrentarán en esta segunda jornada de #FMSChile", anunció a organización por redes sociales. Con esto, también se revela que Ricto se medirá a Teorema, en una de las revanchas más esperadas por el Rey de la métrica.

La fecha quedó con los siguientes enfrentamientos: Esezeta vs. El Menor, Acertijo vs. Jokker, Pepe Grillo vs. Tom Crowley, Nitro vs. Joqerr y Teorema vs. Ricto.