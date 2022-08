El reggaetonero no se pudo meter en un predicamento más grande y ahora lanzó el material para que todo el mundo lo vea.

"Estoy cansada de tu inestabilidad emocional": Nicky Jam presenta el video de SIN NOVIA con la colaboración de su ex novia

En todo un nuevo hito para las relaciones de pareja entre famosos, ahora el reggaetonero Nicky Jam se animó a lanzar el video oficial de su más reciente canción SIN NOVIA, con la colaboración nada menos que de su ex novia, Génesis Aleska.

Resulta que a fines de abril pasado, se desató el intercambio de chismes en torno al supuesto quiebre del cantante con la modelo venezolana. Pero de "supuesto", nada. Era 100% real, no fake. La pareja puso punto final a su relación y fue confirmado por el mismísimo artista urbano.

Pero nada hacía presagiar que para que Nicky pudiese continuar adelante con su carrera, inevitablemente tendría que presentar el video en que Génesis le colaboró precisamente actuando un diálogo del quiebre en la relación.

¿Quién es la ex de Nicky Jam?

Génesis Aleska es una modelo oriunda de Barquisimeto, Venezuela, tiene 30 años y ha cultivado su perfil de influencer desde 2015. Actualmente, sus seguidores llegan a los más de 2,6 millones de usuarios sólo en Instagram.

Es ella quien aparece al principio del clip, con un diálogo durísimo que le lanza por teléfono a Nicky Jam cortando definitivamente el vínculo, como si fuese una réplica de la realidad.

"Nicky ya yo estoy cansada de tu inestabilidad emocional. Tu ni sabes lo que quieres en la vida. ¿Sabes qué? Dejemos esto hasta aquí. Haz lo que te dé la gana chamo", indica Aleska, en los primeros 13 segundos del clip.

El clip también muestra el Lamborghini rosado que le regaló el cantante a la rubia, mismo vehículo con el que ella causó controversia por bromear sobre que estaba en venta tras el término de la relación.

En la historia del video, tras el quiebre, Nicky Jam se va de fiesta, como celebrando su soltería. Era que no... Pero el destino le juega una mala pasada y en la discoteca donde se divierte junto a sus amigos, aparece Génesis. Mientras él baila con otra chica, ella no se queda atrás y sigue el juego con otro hombre.

La historia concluye con los cuatro afuera del club, y con la ex pareja confirmando un pacto de amistad, recalcando que desde ahora son "panas". ¿Habrá sido lo mismo en la vida real?

Lo cierto es que Nicky Jam apuntó que "me siento feliz con el resultado de esta canción y el video, espero que se sientan identificados y lo compartan. Agradezco a la gente que siempre me apoya y me lleva a los niveles más altos, gracias por motivarme a seguir creando música".