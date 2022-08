A pocos días de su estreno, Netflix reveló, este lunes, un video con los primeros dos minutos de la tercera temporada de Yo Nunca, la serie adolescente protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan.

El adelanto muestra la confirmación de la relación entre Devi y Paxton, sin embargo, todo parece indicar que deberán sortear algunos inconvenientes, como los chismes de toda la escuela y la consumación de su amor.

Eso no es todo porque la segunda temporada concluyó con Ben enterándose que la primera opción de Devi siempre fue él, sin embargo, sus amigas la convencieron de intentar con ambos chicos. Esto posiblemente sea un giro importante en la vida amorosa de la adolescente.

"Devi y sus amigos por fin dejaron de ser solteros. Pero están a punto de aprender que las relaciones conllevan una gran dosis de autodescubrimiento... y drama", dice su sinopsis oficial.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la tercera temporada de Yo Nunca?

La tercera temporada de Never Have I Ever (Yo Nunca en español) se estrenará este viernes 12 de agosto a las 03:00 horas de Chile en la plataforma de streaming Netflix.

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

Revisa el adelanto a continuación.