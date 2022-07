Never Have I Ever 3 | ¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Yo Nunca en Netflix?

Never Have I Ever, la serie adolescente protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, está cada vez más cerca de estrenar su tercera temporada. En esta ocasión, Devi Vishwakumar deberá enfrentar complejas situaciones en el ámbito amoroso.

En la segunda entrega, la joven confundida por sus sentimientos, empieza a salir con Ben y Paxton al mismo tiempo, sin que ellos supieran. Una mala decisión que termina con dos rupturas. Eso no es todo porque además el último es atropellado por un auto justo después.

Tras esto, Ben comienza una relación con Aneesa, mientras que Paxton comienza a esforzarse por obtener mejores resultados en las evaluaciones para poder entrar a la universidad. Luego de un tiempo de recelo, Devi se convierte en su tutora.

En el baile de fin de año, Paxton decide mostrarle a todos que Devi es su novia, momento en el que parece que la adolescente ya está lista para tener una relación.

Sin embargo, parece que nada será tan fácil para la protagonista debido a que en la última escena, Ben se entera que la primera opción de la chica siempre fue él, hasta que sus amigas la convencieron de intentar con ambos. ¿Cómo cambiará todo esto la historia?

Además de Ramakrishnan, a la tercera entrega regresará Poorna Jagannathan como la madre de Devi, Richa Moorjani como la prima Kamala, Jaren Lewison como Ben y Darren Barnet como Paxton.

Yo Nunca 3 | ¿Cuándo se estrena la tercera temporada en Netflix?

La tercera temporada de Never Have I Ever debutará el próximo viernes 12 de agosto mediante Netflix.