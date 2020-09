Netflix anuncia que realizará documental sobre el desastroso Festival Woodstock de 1999

Este martes Netflix anunció que está preparando un documental sobre el Festival Woodstock de 1999. Una de las ediciones más desastrosas que estuvo marcada por serios incidentes, vandalismo y acusaciones de violaciones sexuales.

Según informó Deadline, la docuserie estará bajo la producción de Raw y BBH Entertainment, donde mostrarán "la verdadera historia sobre cómo ‘3 días de paz, amor y música’ acabó en desastre”.

“Podrá versé material de archivo inédito y contará con testimonios de personas de la organización con la intención de contar la historia nunca contada de un hito musical que moldeó el paisaje cultural de una generación”, indicaron en el medio.

La edición de Woodstock de 1999 es una de las más recordadas por lo desastroso. | Foto: Getty Images

Recordemos que el evento se celebró del 22 y el 25 de julio de 1999 con motivo del 30 aniversario del festival original de Woodstock, y contó con la participación de bandas como Limp Bizkit, Metallica, Rage Against The Machine, The Offspring y Red Hot Chili Peppers, entre otros.