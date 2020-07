Viralizan video que muestra como luciría una versión en acción real de "Neon Genesis Evangelion"

"Neon Genesis Evangelion" cobró nueva vida después de que Netflix incluyera la icónica serie de animé en su catálogo el año pasado y, si bien se han evaluado posibilidades de una adaptación en acción real de la ficción, ninguna ha prosperado. Por eso es que una vez más se viralizó un clip que muestra cómo luciría una versión que combina actores de carne y hueso con efectos digitales.

El video es obra de una campaña publicitaria impulsada por una compañía telefónica china y se extiende por apenas 57 segundos para evidenciar sus impresionantes visuales y dejar, inevitablemente, con ganas de más.

Se trata de la creación de un artista chino que se identifica como Somei Sun, quien irónicamente subtitula su obre como "It can (not) be true" ("-No- Puede ser real") y a través de su Instagram compartió más detalles del tras de cámaras y el desarrollo del clip.

Para los interesados, se pueden encontrar más material en torno a este clip en el sitio habilitado por el mismo Sun, con el fin de expandir la experiencia.

La próxima película de la franquicia animé "Evangelion 3.0 + 1.0" fue retrasada por la pandemia del coronavirus. En todo caso, los fanáticos pueden seguir disfrutando de la serie original en la plataforma de Netflix.