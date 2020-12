Desconcierto en redes sociales tras saber que Nano Calderón eludió condena por parricidio frustrado

Nano Calderón no dejó pasar mucho tiempo desde que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago lo dejó con Libertad Vigilada Intensiva, antes salir a disfrutar de su beneficio y que las redes sociales ardieran por la decisión final en este mediático caso.

El joven de 23 años zafó de la condena por parricidio frustrado y fue sentenciado sólo por los delitos de amenazas, daños y lesiones. De ahí que su sentencia no implica una estadía en la cárcel.

Entonces, lo primero que hizo el hijo de Raquel Argandoña fue sorprender a sus seguidores en Instagram, al compartir una imagen con la que dio cuenta de que se encontraba en medio de un bondadoso asado en el balcón de un edificio.

Más tarde ya andaba dando vueltas libre por la ciudad de Santiago, junto a su polola Rebeca Naranjo, quien brilló durante todo el escandaloso proceso judicial por el incansable apoyo a su pareja.

Para entonces, la indignación de los usuarios en Twitter estaba consumada y elevaron a "Nano Calderón" hasta los temas más comentados en la red social. Lamentos, bromas, memes, de todo dejó la decisión del tribunal.

Estas fueron algunas de esas publicaciones:

Nano Calderón y larrain sumando días detenidos no suman el año que llevan cabros post 18-O a muchos aun no les prueban nada pic.twitter.com/VkDF7yh8WH

Es vergonzoso tener una persona de las características de Raquel Argandoña, si yo fuera ella estaría escondida en mi casa de la plancha que me daría tener un hijo como Nano Calderón

Me tiene podrida el uso político del Derecho Penal

Me tiene podrida las innumerables contradicciones del sistema, Nano Calderon c/Libertad Vigilada, se le da todo facilito, v/s otros imputados q x muchísimo menos siguen en Prision Preventiva

Estoy chata d la justicia d clase