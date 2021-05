El tierno regalo de Nano Calderón para Raquel Argandoña tras muerte de la su madre

Si bien ya quedó claro que Nano Calderón no pudo asistir al funeral de su abuela, Eliana de la Fuente, quien dejó de existir el fin de semana pasado a los 93 años; pero eso no significa que no estuviese preocupado por el bienestar de su madre Raquel Argandoña. Es por eso que el joven de 24 años le hizo llegar un sentido regalo a quien lo trajera a a este mundo, después de la triste noticia.

El obsequio es nada menos que un collar dorado, en cuyo accesorio está plasmada una de las tantas imágenes que ha compartido la ex panelista de Bienvenidos con sus seguidores en Instagram, en la que se le ve besando el rostro de su progenitora.

Esa es precisamente la imagen con la que Argandoña confirmó el deceso de Eliana, la que en ese momento acompañó con el mensaje: "Mamita vuela alto. Te amo y te amaré por siempre".

Una vez que recibió el regalo de Nano, Raque no dudó en compartirlo con sus más de 860 mil seguidores en Instagram y lo exhibió a través de las historias.

"A esta hora, cuando la estaba recordando... Me llegó este regalo. Gracias hijo por ponernos juntas por siempre", comentó en la publicación.

Y añadió: "Gracias hijo @nanocalderon97 por ponernos juntas por siempre".