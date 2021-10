Nano Calderón ha mantenido bajo perfil y se ha dedicado a su pareja y empresas, desde que superó toda la polémica y el juicio por haber apuñalado a su padre. Pero ahora volvió a hacerse viral después de que dio a conocer su candidato favorito para las próximas elecciones presidenciales.

Falta menos de un mes para que los chilenos escojan a un nuevo mandatario y por lo mismo al hijo de Raquel Argandoña le han llegado múltiples consulta sobre su preferencia para los próximos comicios.

Nano Calderón: ¿Por quién votará el hijo de Raquel Argandoña?

El joven de 24 años reveló que al momento de llegar a las urnas se inclinará por el candidato presidencial del Partido Republicano, tras abrir su caja de preguntas en las historias de Instagram

"Qué opinas de Kast?", le lanzó uno de sus seguidores. Y Nano no tuvo problemas en sostener que, para él, se trata de "la mejor opción".

"Aprovechando, tengo varias preguntas de por quién votaré... Votaré por Kast", añadió el hermano de Kel Calderón.

Nano Calderón: ¿Qué piensa el hermano de Kel sobre Boric?

Pero no se quedó sólo en eso al hablar de política, también respondió una segunda pregunta que tenía que ver con el candidato presidencial del PC y el Frente Amplio, Gabriel Boric (CS).

Entonces, la faceta de analista político hizo eclosión al interior de Nano para sostener que "no me considero de ningún partido... Nunca hay alguien que me convenza al 100%, siempre es votar por el mal menor".

"Pero respecto a Boric", advirtió añadiendo un emoji de un payaso, "de verdad no me explico cómo alguien votaría por él".

Nano Calderón actualmente se encuentra en un viaje de lujo por Europa en crucero, junto a su novia, Rebeca Naranjo y que lo ha llevado a visitar distintos países. Pero todo indica que el influencer retornará a tiempo a Chile para depositar su voto en las urnas para las elecciones del próximo 21 de noviembre.