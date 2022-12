Un nuevo tráiler de la temporada seis de My Hero Academia nos adelanta lo que sucederá en los siguientes capítulos de esta temporada que se acerca poco a poco al clímax de su historia para esta temporada.

¡Mira el nuevo tráiler!

La sexta temporada de My Hero Academia comenzó a emitirse el pasado 1 de octubre y actualmente cuenta con 11 capítulos.

Es importante mencionar que la sexta temporada de My Hero Academia estará compuesta por dos partes las que se emitirán de forma consecutiva, la que contará así con medio año de emisión y que tendrá aproximadamente 24 a 26 episodios.

Revisa a continuación el nuevo tráiler que presentó Toho Animation:

My Hero Academia comenzó su emisión con su primera temporada en 2016 , siendo uno de los animes más populares, actualmente ya cuenta con 5 temporadas completas, la sexta temporada en emisión, la producción de 3 OVA y tres películas llamadas My Hero Academia: El despertar de los héroes, My Hero Academia: Dos Héroes y My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes.

Hay que recordar que la serie de anime producida por el estudio Bones es la adaptación del exitoso manga de superhéroes de Kōhei Horikoshi que cuenta con el mismo nombre.

My Hero Academia cuenta la historia de Izuku quién ha soñado con ser un un héroe toda su vida, lo que presenta un desafío para él ya que es un niño sin superpoderes en un mundo donde el ochenta por ciento de la población cuenta con algún tipo de “don” superpoderoso.

De igual forma, el no contar con un don o superpoder no impide que Izuku se inscriba en una de las academias de héroes más prestigiosas del mundo.