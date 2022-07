Cada semana son múltiples los hits debutantes de la música urbana tanto en Chile como en Latinoamérica en general. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos del género que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están lo nuevo de Marcianeke, Myke Towers, DT Bilardo, Bad Gyal, Astronautiko, entre otros.

El género no da tregua a las audiencias y acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no deja de presentar exponentes, diversas propuestas y melodías.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Marcianeke feat. Sergio Acosta - Nalgona

"Todos pa YouTube mi gente linda que volvimos con perreoguaracha", fue el llamado de Marcianeke, porque trap, guaracha, electrónica y más, es lo que combina el nuevo lanzamiento del artista. Especial para el fin de semana.

Myke Towers feat. Tiago PZK - Traductor

El video, grabado en Miami, Florida por Martin Seipel, muestra cómo Myke Towers y Tiago PZK se encuentran en una mega fiesta entre amigos, en la que se ve una gran mezcla cultural disfrutando el momento, en donde no importa de donde vengan y aunque no hablen el mismo idioma, todos pueden conectar a través de la música.

DT Bilardo - Music Trip #02 Insomnio

Lo nuevo de DT Bilardo, Music Trip #02 - Insomnio, es un esfuerzo conjunto con Tirri La Roca, uno de los nuevos referentes de la Cumbia 420.

Astronautiko feat. Seamoon - Caracol

Astronautiko presenta Caracol junto a la cantante Seamoon, un tema lleno de calidez y cadencia, que mezcla el chachachá y el trap. El músico oriundo de Tierra Amarilla dota de un halo de felicidad y de buenas energías este single.

anto feat. El Barto - No Quiere Ná

"El tema con El Barto significa mucho para mí porque es mi primera colaboración con él y mi debut en lo urbano. Siempre me preguntaba si mi voz sonaría bien en este género, porque estaba acostumbrada a la balada. Con `No Quiere Ná´ rompí todos esos esquemas y eso me tiene muy feliz. Con El Barto, resultó una muy buena colaboración y espero que esta sea la primera entre muchas otras que vengan", dice anto.

Bad Gyal - Sexy

En Sexy, Bad Gyal habla del deseo, la atracción y la pasión desatada. Un "es un mood, es feeling yourself 100%". Según la artista, "con Sexy he querido transmitir la sensación de sentirse poderosx y segurx de unx mismx. Es un tema que te pone en el vibe de sentirte bellx y capaz de comerte el mundo".

Meri Deal - Mier** Te Quiero

"Es una canción que habla de esos amores que existen contra viento y marea a pesar de ser los 'no indicados', los tóxicos y los que nuestros amigos no quieren que tengamos. Me encanta porque tiene esa rebeldía en su melodía y en los ritmos que recorren la canción. La hicimos con mucha pasión ya que queríamos transmitir esa emoción que es tan poderosa que no podemos negar. Ojalá la disfruten, la bailen, la dediquen", asegura Meri Deal.