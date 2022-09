Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Américo con un homenaje al fallecido Zalo Reyes, la segunda colaboración de Morat con Juanes, el nuevo hit de Kali Uchis, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Américo - Con una lágrima en la garganta

Con una Lágrima en la Garganta fue lanzada originalmente en 1979 y se convirtió de inmediato en uno de los grandes éxitos de El Gorrión de Conchalí. Hoy Américo presenta una nueva versión en homenaje al fallecido artista, que fue grabada en marzo del 2017, bajo la producción musical de Domingo Vega (Américo) y los arreglos de Anthony Albert Guajardo y Cucouch Petraello.

Morat feat. Juanes - 506

Desde Moras indican que "colaborar con Juanes es, sin duda, un placer. Hace años trabajamos con él en Besos en guerra, y poder volver a colaborar ahora —en un momento distinto y más adulto de la banda— es aún más emocionante. Sentimos que la música es ahora más enérgica y adulta, y que haya estado él tanto en los inicios como hoy nos llena de emoción, pues es sin duda un artista que ha estado presente en nuestra lista de referencias desde muy temprano".

The Hu - Bie Biyelgee

"Bie Biyelgee tiene que ver con pasarla bien", indican desde The Hu. "Durante el rodaje del video bailamos como nunca antes y los movimientos en los que intentamos imitar el biyelgee fueron todo un reto. Los movimientos del biyelgee requieren un conjunto de habilidades diferentes a las que se pueden encontrar en cualquier género de danza, así que en ese sentido, celebrar estas cualidades es fascinante e inspirador para nosotros."

Ava Max - Million Dollar Baby

"Cuando creé este tema estaba pasando por un muy mal momento de mi vida: con el corazón roto y muy triste", comenta Ava. "Lo titulé Million Dollar Baby para tener presente mi propio valor y escribí la letra para demostrar que se puede superar y lograr cualquier cosa cuando nos concentramos en ello. El verso ‘Rompió las cadenas, convirtió el fuego en lluvia’ (‘She broke out of her chains, turned the fire into rain’) muestra el viaje por el que me llevó esta canción: de sentirme agobiada por la tristeza a liberarme y volver a sentirme yo misma".

Kali Uchis - No hay Ley

De acuerdo con Kali Uchis "escribí esta canción sobre poner el amor por encima de todo. En el amor no hay leyes para amar, quédate con quien te haga feliz, y no escuches lo que los demás tengan que decir al respecto".