Tal como le ha pasado en múltiples ocasiones en sus despachos, el reportero Simón Olivares estaba al aire cuando sufrió un nuevo chascarro o más bien un incómodo momento en que su equipo del Mucho Gusto fue atacado por una furiosa mujer joven, mientras cubría el desarme del escenario en que se celebró el triunfo de Gabriel Boric en las Elecciones 2021.

El reportero se encontraba en Alameda con Santa Rosa, cuando una mujer sin mascarilla, iracunda pasó cerca y gritó a la cámara "¡comunistas de cuarta!".

"Nos gritó comunistas de cuarta. ¿Por qué nos gritas comunistas de cuarta?", le preguntó Oliveros a la transeúnte.

Entonces, ella prácticamente se desahogó, antes de recalcarle que no se iba a poner la mascarilla: "es una vergüenza. Es una vergüenza. Chile no reconoce lo que hay (...) no reconoce lo que ha sido Chile".

En el estudio, Diana Bolocco hizo un llamado a mantener la calma y mientras que José Antonio Neme fue menos benevolente y pidió que se pusiera la mascarilla "porque anda infectando gente".

"¡Son unos muertos de hambre!", agregó la mujer, antes de que los trabajadores responsables del desmontaje le pidieron que se retirara para evitar accidentes.

Finalmente, la mujer se retiró del lugar y Oliveros puso paños fríos al incidente: "Tranquilidad. Estamos en tono lúdico. Los cabros están trabajando, están desmontando".