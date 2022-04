La nueva película de Jared Leto "Morbius" acaba de llegar a la gran pantalla con la esperada historia del misterioso antihéroe Michael Morbius.

Tras meses de espera y anticipación, los fans y los críticos no podían esperar para ver la nueva pieza de Marvel en el cine. Sin embargo, los reviews sobre el filme protagonizado por el ganador del Oscar no fue lo que esperaba y la recepción no ha sido del todo positiva entre los espectadores.

En la cinta, Leto interpreta a un complejo personaje que está muy enfermo con un raro trastorno en la sangre, por lo mismo y para que nadie más tenga que pasar por lo que está pasando él el Dr Morbius intenta encontrar una cura, sin saber las terribles consecuencias que tendrá para él y para su entorno. El científico intenta curar su enfermedad de la sangre de por vida con la ciencia experimental del murciélago vampiro. En el proceso, se convierte en un vampiro viviente, tratando de equilibrar su humanidad con su sed de sangre.

¿Qué dice la crítica de Morbius?

A través del sitio de reseñas y comentarios sobre cine y televisión, Rotten Tomatoes, reconocidos críticos dejaron sus primeras impresiones de la nueva cinta de Jared Leto en donde el filme tuvo una aprobación de 18%.

Si bien la mayor parte es tan familiar como se esperaba, hace algo inusual para una película como esta: te entretiene, en lugar de someterte a golpes.

Manohla Dargis de The New York Times escribió: "Significativamente mejor que Venom, pero aún le falta algo de mordisco, esta historia de origen tal vez inevitablemente se vuelve más pálida hacia el final, pero hasta entonces resulta lo suficientemente sabrosa como para merecer darle una oportunidad".

Mientras que Brian Lowry de CNN.com señaló: "No hay nada en "Morbius" que no se haya podido resumir mejor en un tráiler de dos minutos".

Por su parte Leslie Felperín de Financial Times tampoco tuvo una buena impresión de la cinta. "Cine desalmado y tedioso. El estancamiento de la teatralidad de los superhéroes".

Monti Lee Stormer de MovieReelist.com comentó: "Lo que podría haber sido un intento de horror absoluto sucumbe al habitual sturm und drang de superhéroes, solo personajes con superpoderes que llenan un tercer acto luchando y destruyendo edificios. En el universo de SonyMarvel, incluso los vampiros deben hacerse grandes o irse a casa".

Revisa el tráiler a continuación.