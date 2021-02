Mon Laferte le responde a quienes la critican por no teñirse las canas: "A mi me encantan"

Luego de una semana en la polémica, tras el mural que la ganadora del Grammy realizó en Valparaíso sobre la menstruación. Al finalizarlo la cantante señaló en Instagram que "este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimos en esos días y los dolores de guatita".

Lo que generó diversos comentarios, donde incluso se pronunció la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de la V Región, Constance Harvey quien señaló que "más allá del discurso estético, si es bonito o feo y la discusión que genera el arte me preocupa el tema de que en Valparaíso estamos trabajando con algo super regulado con la afectación en general de los sitios de patrocinio o zona de amortiguación".

E Indicó también que de no contar con los permisos la ganadora del Grammy se arriesga a una sanción. "Valparaíso esta lleno de cerros y lugares donde mejorar, embellecer y no dejar una manifestación egoísta e individualista sobre una plataforma. desconozco si contaba con los permisos del concejo de monumentos nacionales, permisos de los vecinos, pero de no ser así, es posible que se arriesgue a una multa, mas allá de que sea una artista reconocida".

En esta ocasión la cantante nacional utilizó sus redes sociales para referirse a otro tema, esta vez le mando un mensaje a quienes la critican por no teñirse las canas.

"A las personas que me dicen que me pinte las canas: ¡A mí me encantan! ¡Las amo! ¿Ustedes todo bien?". señaló la artista en un su publicación, quien se llenó de felicitaciones por parte de sus seguidores.