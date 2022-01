Es innegable que una de las artistas nacionales más influyentes y exitosas en el extranjero es Mon Laferte, nominada para la edición N°64 con fecha indefinida de los Grammy del 2022 en la categoría “Mejor Disco de Música Regional Mexicana”. Es por esta relevancia que tiene la cantante que ahora cuenta con su propia sesión en vivo de los famosos “Tiny Desk” de la NPR Music desde el pasado 13 de enero.

Así lo anunció en sus redes sociales: “Esta es la sorpresa que tanto quería compartirles, mañana estrenamos Tiny desk!!! desde casita, en Tepoztlán”. Y sus fanáticos se lo agradecieron haciendo Trending Topic “Mon Laferte” en Twitter.

¿Qué canciones presentó?

Una presentación en vivo de 19 minutos que acumula más de 400 mil visualizaciones y repasa cuatro éxitos de la cantante con banda e instrumentos de viento incluidos: Tu falta de querer, Por qué me fui a enamorar de ti, Se me va a quemar el corazón y Placer Hollywood. El lugar está ambientado en una iglesia de campo y ella con un vestido de novia, por lo que se entiende una boda simple y campestre, acorde al estilo y las letras que canta Laferte.

A pesar de su avanzado embarazo, la cantante logra llevar a cabo una presentación con celebración incluida y mantiene su técnica característica de canto, por lo que tener un bebé dentro de ella no fue impedimento para demostrar su calidad artística.

Así, Mon Laferte se suma a una larga lista de cantantes que ya han hecho su aparición en estas cada vez más famosas sesiones de Tiny Desk, donde también han pasado artistas hispanohablantes como C. Tangana, Nicki Nicole o Sech, entre otros.

Además, no es la primera vez que la viñamarina radicada en México aparece en estas presentaciones, ya que en 2018 también participó con el colombiano Juanes donde cantaron éxitos de él y la colaboración entre los dos: Amárrame

Revisa a continuación la presentación completa: