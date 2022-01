La cantante Mon Laferte sorprendió a sus seguidores al publicar un sentido mensaje dedicado a su ex pareja, César Ceja, quien recientemente falleció en México.

El músico oriundo de Veracruz fue una de las personalidades claves en la instalación de la ex chica Rojo en el país norteamericano y ahora, dejó de existir tras sufrir un infarto.

Tu falta de querer, Si tú me quisieras y Tormento son algunas de las populares canciones de Mon Laferte entre las que la influencia de Ceja tuvo impacto.

"Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años", partió escribiendo Mon en una publicación en la que compartió múltiples imágenes en las que aparece con Ceja.

Mon Laferte: ¿Qué dijo la cantante chilena tras el fallecimiento de su ex pareja?

En tanto, el texto continúa apuntando que "me regalaste una familia en Mexico, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos".

"Ahora pienso en Todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con mas amor que nunca, te debo mucho mi querido Chino, aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer".

"Y cada 2 de Mayo, te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos el día de cumpleaños, entre tantas cosas. Te amo chinito, descansa en paz", concluyó la cantante.