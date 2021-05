Daniela Castillo habla sobre su relación con Mon Laferte: "La admiro mucho y la quiero mucho"

La cantante nacional Daniela Castillo respondió preguntas en Instagram en donde reveló como es su relación con su ex compañera de Rojo, Fama Contra Fama, Mon Laferte.

A través del formato "verdadero o falso" en la red social la cantante de "Tu Volverás" respondió a las preguntas de sus seguidores en donde uno de los usuarios le consultó sobre su relación con la cantante de "Tu falta de querer".

“¿Verdad o no que no cantarías un tema con la Mon?”, sobre eso, la cantante de "Trampa de Cristal" contestó que eso no era real y que tiene un gran cariño por la artista nacional. "Eso sí que es falso. De hecho, me encantaría cantar con ella. La admiro mucho y la quiero mucho”.

Asimismo, agregó: “A pesar de que hace mucho tiempo que no hablo con ella”.

Sobre otras ex estrellas de Rojo, Castillo también consultada por Paloma Mami, quien fue parte de Rojo, el color del talento, en donde la artista de la primera generación de la competencia participó como coach.

“¿Es verdad que existía mucha competencia hacia Paloma Mami por parte de los integrantes?”, fue la pregunta que le realizaron. A lo que Daniela respondió: "Verdadero. Lo que pasa es que en los programas de talento o de competencia, siempre hay mucha rivalidad. Y yo siento que ella ya estaba lista, ya era una artista. Entonces, eso genera envidia”, afirmó.