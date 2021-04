Mon Laferte es sin duda una de las cantantes más populares de Chile y que ha alcanzado el reconocimiento mundial. Pero no todo ha sido color de rosas y pura fama para la artista, sus comienzos fueron difíciles no sólo por las experiencias de vida que le tocaron, sino que también por los problemas de salud que ha enfrentado. Pero ¿qué cáncer tuvo Mon Laferte?

Fue la misma cantante quien reveló los detalles de su padecimiento mientras promocionaba el disco La Trenza, el mal se presentó cuando recién se instalaba en México para cultivar su carrera al punto descomunalmente exitoso que le conocemos ahora.

Por medio de una publicación en Facebook, en 2017, la artista relató que "mi primer año en México fue de pruebas difíciles, sólo habían pasado un par de meses y me dió salmonella, yo vivía sola y no conocía absolutamente a nadie en la Ciudad de México que pudiera ayudarme".

"Recuerdo que literalmente me arrastraba desde la cama hacia el baño y ahí me quedaba por horas tirada en el suelo para vomitar. Recuerdo haber bajado considerablemente de peso y estaba muy débil y aún así tenía que levantarme cada jueves y tomar el bus en un viaje de seis horas para llegar a Veracruz, ahí era mi trabajo cantando cada fin de semana y no podía perderlo, nunca tuve familia con dinero que me ayudara (todos somos clase trabajadora) mas bien siempre fue al revés, siempre he sido un pilar en mi familia".

"Me acuerdo que uno de esos días de debilidad extrema (En una feria, no era Veracruz) tuve que bajar del escenario antes del tiempo estipulado, me faltaron 2 canciones en un set de 90 minutos, caminé sólo unos pasos y me desmayé en brazos de mi hermano Wicho. (bajista de mi banda por muchos años) El señor que nos contrató no quería pagar ya que no había completado mi tiempo de trabajo, entonces me puso una multa y me pagó mucho menos", añadió.

¿Qué cáncer tuvo Mon Laferte?: La cantante chilena debió sortear complejos desafíos antes de convertirse

Como si la situación no fuese lo suficientemente dramática, Monserrat describió que "esto de la enfermedad duró un par de meses, cuando me sané sentí que me había hecho mucho más fuerte, tanto física como emocionalmente".

Entonces, "un par de años después me diagnosticaron cáncer de tiroides, no haré el cuento largo, (los que han tenido cáncer saben de lo que hablo) ha sido uno de los momentos más tristes y difíciles de mi vida, sin familia cerca todo es más difícil".

¿Qué es el cáncer de tiroides? Según lo descrito por la American Cancer Society, "el cáncer de tiroides es un tipo de cáncer que se origina en la glándula tiroides, cuando las células comienzan a crecer sin control".

La glándula tiroides tiene la tarea de producir hormonas que ayudan a regular el metabolismo del cuerpo, también la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal.

Mon Laferte tuvo que armarse de valor para contrarrestar lo que se le vino encima: "debido a la operación, perdí por completo la movilidad de mi lado derecho, no podía vestirme sola y la cabeza se me caía hacía un lado, perdí toda la sensibilidad en la cara y no pude levantar el brazo durante un año".

¿Qué cáncer tuvo Mon Laferte?: La artista actualmente es una ídola mundial.

"Aún así a los tres meses de operada, aún sin tener mi voz sana y contra las indicaciones medicas, sin poder moverme por completo y con una depresión terrible, me levanté y me fuí a tocar al bar, alguien tenía que pagar la renta y las medicinas", sentenció la artista detrás de hits como Amárrame y plata-ta-tá.

En ese momento, Mon Laferte explicó que no quería hacerse la heroína por lo que había escrito, sino que plantear más bien una reflexión sobre las realidades que enfrenta el ser humano.

"Nadie sabe todo lo que un ser humano vive, nadie sabe de las penas y de las alegrías, nadie sabe lo que hay en el corazón del otro, nadie sabe el camino recorrido, cada ser humano es un universo, es por eso que les pido en cualquier lugar del mundo en donde estén, JAMÁS actúen con xenofobia, no saben lo VALIENTE que hay que ser para dejarlo todo", resaltó.

Y el remate vino con las siguientes palabras: "cuando conozca a un migrante, ayúdelo, regale una sonrisa, realmente puede cambiarle el día, incluso la vida. Esto no se trata de mi, estoy consiente de que hay mucho mas sufrimiento del que puedo imaginar en el mundo, es por eso que quiero con estas palabras crear conciencia".