"Espero nunca acostumbrarme al mal trato": Millaray Viera se sincera en Instagram

La animadora de "Yo Soy" Millaray Viera se confesó con sus fanáticos de Instagram, al abrirse a recibir múltiples preguntas de ellos a través de las historias de la red social.

La figura de Chilevisión se sumó así a la tendencia que se mantiene como una creciente moda en la plataforma, con la famosa caja de preguntas a disposición de los famosos y la curiosidad latente de quienes los siguen.

Fue en ese momento que uno de sus seguidores le hizo la pregunta: "¿Cómo lo haces para no verte afectada por los boomers y haters?".

Es sabido que las figuras públicas reciben gran cariño en redes sociales de parte del pública, pero también son blancos de una despiadada carga de ataques y odio de otros.

Por lo tanto, Viera resolvió responder con total sinceridad la interrogante: "no sé hacer tal cosa".

"Me afecta, soy sensible como todos y espero nunca acostumbrarme al maltrato", añadió la también conductora de "Sabingo", mostrando lo que no se ve cuando no está en pantalla: sus sentimientos.