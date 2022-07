Midori Francis se une a Grey's Anatomy: ¿Estará Alicia en la T2 de The Sex Life of College Girls?

Midori Francis, la estrella de The Sex Lives of College Girls, será parte de la nueva temporada de Grey's Anatomy, en donde interpretará a una de las nuevas residentes del Grey Sloan Memorial.

La actriz es la tercera incorporación que se anuncia está semana, ya que ABC reveló que Alexis Floyd y Niko Terho, también se unen al grupo de residentes quirúrgicos de primer año para el ciclo 19.

El personaje de Midori será Mika Yasuda, la hija del medio de una familia de ocho hermanos. Está acostumbrada a que la pasen por alto y la subestimen, y lo usa a su favor. Mika está lidiando con préstamos estudiantiles abrumadores de la escuela de medicina, pero es luchadora y confía en que puede lograrlo en el programa y llegar a la cima, señala la descripción oficial.

Esto ha hecho que muchos fans de la serie de HBO Max, se preguntan si la actriz regresará a la Universidad Essex para la segunda temporada.

¿Estará Alicia en la segunda temporada de Sex Lives of College Girls ?

En la ficción de HBO Max la actriz interpreta a Alicia, la líder del centro femenino de la universidad., quien tiene una relación con Leighton Murray (Reneé Rapp), la cual atraviesa momentos difícil cuando termina la primera temporada.

Acerca de su futuro en la ficción, la actriz sí regresará a la nueva temporada.

Anteriormente, Francis interpretó a Lily en la serie de Netflix Dash & Lily, obteniendo una nominación al premio Emmy diurno por su papel, y en la película Good Boys de Universal de 2019, que se estrenó en SXSW. También se la vio en la serie de Facebook Watch The Birch y en la película de Netflix Afterlife of the Party.