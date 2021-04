Mauricio Israel se sincera acerca de su crisis económica: "Tenía una deuda que era imposible de pagar

Mauricio Israel reapareció en televisión en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" en donde el ex comentarista deportivo se sinceró sobre distintos aspectos de su vida, entre esas sus problemas económicos y su posterior salida del país.

Sobre esto señaló que a través de la televisión ganó mucho dinero, mientras estuvo en Mega y que comenzó a invertir en propiedades con prestamos bancarios y estaba empezando a formar un capital cuando vino el quiebre, al respecto comenta que "me pilla la rueda cuando estuve 11 meses sin cobrar un peso. Me congelaron mis pagos porque supuestamente había sub declarado el IVA , cosa que no es verdad. Pero, en definitiva, me tuvieron bloqueado 11 meses y tú caes como dominó y te empiezas a endeudar en el mercado informal".

Luego agregó que no era posible arreglar la situación: "no tenía ninguna posibilidad de salvarme, tenía una deuda que era imposible de pagar”.

Sobre esto Cárcamo le pregunto si le pidió prestado a sus cercanos para solventar la deuda, a lo que el ex participante de Mundos Opuestos 2 señaló que "como decirle a alguien ‘¿oye préstame 500 lucas?’, no. Salvo lo que dice Rodrigo Herrera que yo creo que sí, efectivamente en algún minuto él me tiene que haber dado algo, no recuerdo el monto, tampoco lo discutí, y yo quise devolvérselo siempre".

Así mismo agregó "él me avaluó en un auto, esa es una historia cierta, pero salieron muchas cosas como que le debía plata al jardinero. No, nada de eso es cierto".

Luego de su salida de pantalla, el ex comentarista deportivo señaló que junto a su familia y un abogado analizaron la situación y decidieron que lo mejor para su salud era alejarse del país por un tiempo.

"Yo estaba muy mal psicológicamente, anímicamente, físicamente, ya no aguantaba más, porque cuando estás con un nivel así de problemas colapsas en todo sentido. Y la verdad es que fue una mala decisión que yo me hubiera ido", reveló.