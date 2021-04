"Hoy no lo veo como una realidad": Mauricio Israel descarta volver a Chile próximamente

El ex comentarista deportivo Mauricio Israel, estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo en donde entregó detalles sobre su nueva vida alejado de nuestro país y sus intenciones de regresar.

La entrevista para De Tú a Tú se realizó en Estados Unidos, lugar donde Israel reside hace más de una década. El ex rostro de televisión reveló que actualmente su única compañía es su perrita mini y señaló que ha aprendido a estar en soledad desde su alejamiento de Chile.

“Ya me quiero un poquito más entonces en la medida de que me quiera un poquito más he aprendido a convivir conmigo”, comentó.

Luego, el conductor del espacio le preguntó si tiene pensada la posibilidad de regresar al país en algún momento, a lo que Israel señaló que no por el momento. "esa es una pregunta muy difícil. Es difícil decir que uno no quiere volver al país de uno, es muy difícil decir que no. Hoy no lo veo como una realidad. Por un tema económico, yo tengo que trabajar para vivir y yo vivo el día, no soy una persona que tenga grandes recursos para darme el lujo de estar sin trabajar".

Señaló que le gustaría volver al país, pero que esta consciente que no es tan sencillo por temas laborales, además indicó que busca postular a la ciudadanía estadounidense. "A uno siempre le gustaría volver al país de uno, pero hay que ser realista y me realidad hoy en día es acá". mencionó.