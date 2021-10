A diferencia del año pasado, en que no se estrenaron producciones de Marvel, este 2021 ha sido abundante en cuando a la propuestas que han emanado desde la Casa de las Ideas. Pero ahora después esa generosidad, Disney le acaba de dar un golpe a los fanáticos: confirmó el retraso en el estreno de múltiples películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

La información llegó de parte del sitio especializado Deadline, desde donde postularon que en el nuevo calendario Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que tenía fecha para marzo del próximo año, llegará a los cines el 6 de mayo de 2022.

La cuarta entrega en la franquicia del Dios del Trueno, Thor: Love and Thunder, fue retrasada hasta el 8 de julio del próximo año.

En tanto, Black Panther: Wakanda Forever recién verá la luz el 11 de noviembre de 2022, prácticamente cuatro meses después del estreno que se le había asignado .

La secuela de Capitana Marvel, The Marvels, también cambió de fecha y su debut se fijó para el 17 de febrero de 2023. Mientras que Ant-Man and the Wasp: Quantumania quedó finalmente para el 28 de julio de 2023.

En tanto, de los proyectos sin título relacionados al MCU, Disney adelantó el debut de uno para una semana antes en noviembre de 2023 y eliminó del listado al otro.

Para tranquilidad de los fans, las alteraciones en el calendario del MCU no afectaron a los estrenos que quedan para este año, como Eternals y Spider-Man: No way home.

Más Marvel también hay vida y también experimentaron cambios. La quinta parte de Indiana Jones, que ha tenido más de un inconveniente en su rodaje, debido a las lesiones de Harrison Ford, fue postergada casi un año y se fijó su fecha de estreno para el 30 de junio de 2023.