Mario Velasco revela la reacción que tuvo cuando le diagnosticaron cáncer hace algunos años

El integrante de Zona de Estrellas, Mario Velasco, se refirió a una desconocida vivencia que pasó hace algunos años respecto a su salud, el conductor reveló que fue diagnosticado de cáncer melanoma del cual afortunadamente pudo recuperarse.

El relato sucedió mientras en el programa de Zona Latina hablaban sobre lo sucedido con Nicolás Cid, doble de Steve Perry y ganador de la tercera temporada de Yo Soy, quien debió retirarse de la competencia All Stars para someterse a una cirugía debido al cáncer de tiroides que padece.

“Es un momento complicado para cualquier ser humano. Lo digo con conocimiento de causa. Cuando uno escucha esa palabra se vienen hartas cosas a la cabeza. Yo me desmayé, compadre, cuando me dijeron en la consulta del doctor”, indicó el ex animador de Yingo.

“Fue un lunar que, es un poco lo que tuvo la Javi Suárez, pero a ella se le complicó”, reveló.

El comunicador comentó que fue su ex pareja, Carolina Mestrovic quien le señaló que debía revisarse el lugar que tenía en su pierna. .

Mario recordó lo que le dijo el especialista cuando lo vio luego de la biopsia. “Cuando voy a la doctora, me dice ‘Te tengo buenas, pero malas noticias”, señaló.

“Es la única vez que me he desmayado en mi vida. La palabra es ruda de por sí. Uno no se lo espera”.

Velasco comentó que a pesar de lo fuerte que es el diagnóstico, el pronóstico fue alentador y pudo recuperarse de lo sucedido debido a su detección temprana.