Mariela Montero y Francini Amaral recuerdan su paso por Pelotón y su convivencia con Kenita

"Charlando Ando" se llama el programa de Montero que se emite los miércoles a través de la red social y en esta oportunidad la invitada fue nada más ni nada menos que su ex compañera de encierro Francini Amaral. Ambas ingresaron al programa de competencia de TVN en 2009.

Sobres sus habitos para dormir dentro del encierro Montero señaló que "yo soy de esas personas que me levanto cuatro veces para ir al baño en la madrugada” a lo que añadió "tenía apnea del sueño y roncaba como un oso polar. Bueno, después me decían osito polar”

Sobre su última frase ambas rieron a lo que la argentina añadió “osito polar, que ridiculez (recordando el nombre con el que se apodaron Montero, Pablo Schilling y Angie Alvarado) Que imbecilidad. Yo digo ‘¿qué me pasaba?’. Estaba muy mal. Son épocas y épocas".

Luego se refirió a una particular situación con Kenita Larraín quien también participó en el programa donde incluso llego a la final "me acuerdo que una vez me desperté en la madrugada, seguramente me desperté con mi propio ronquido, y pasaba para ir a la cocina a buscar agua o algo, y la veo a Kenita Larraín inclinada en su lecho, al costado de su cama y prendía velas y no sé qué más, y yo digo ‘esta está haciendo vudú, ¿qué está haciendo?’. Tenía una muñequita que decía ‘Mariela Montero…’ No, mentira"

Continuando con su historia dijo que “después le pregunté, a mí no me gusta quedarme con la duda, y le pregunté ‘¿qué estabas haciendo anoche que te vi ahí con unas velas?’. Y me dice ‘es que yo practico reiki’. Y ahora viste que ella es numeróloga, entonces ya venía desde ahí. Y tenía una cosa la Kenita que no se dejaba tocar los lunes, ¿te acuerdas? Los lunes nadie la podía tocar”

Amaral comenta que cada uno podía pedir cosas por contrato "había un día, porque uno cuando cierra contrato con el canal, por lo menos en Pelotón, cada uno pide sus exigencias” y volviendo al tema de Kenita comenta que "la Kena desaparecía un día, ¿te acuerdas? Una vez a la semana”

Ambas continuaron hablando sobre su paso por el extinto programa de TVN y otros temas de actualidad.