María Luisa Godoy mete el dedo en la herida recordando Viña 2019: "Va a ser el momento más duro en la carrera de Jani Dueñas"

El matinal "Buenos días a todos" escarbó este jueves entre los hitos que marcaron 2019 e inevitablemente se fueron a revisar el fracaso de Jani Dueñas en el escenario de la Quinta Vergara, fue ahí que María Luisa Godoy entregó su testimonio en primera persona del difícil momento, asegurando que "para mí fue muy inesperado".

"Yo lo pasé mal porque me pasaron varias cosas. Uno, como animador, lo único que quiere que a todos les vaya muy bien. Pero a mí me pasaba otra cosa que sentía, que era la única mujer humorista que había sido muy premiada en el extranjero y pifiada en su país. Entonces, a mí me bajó como una cosa de solidaridad", relató la animadora.

"Ahí uno lo que trata de hacer es en ese momento, lo que tratamos con Martín, sin haberlo conversado antes, fue tratar que se retire del escenario de una manera digna", explicó en referencia a que con el rostro de Canal 13 estuvieron en todo momento preparados para auxiliar a la comediante, pero ella insistía en que iba a terminar su rutina.

Y especificó: "pero en el minuto que ella dice, nos pide un salvavidas, no me acuerdo la frase exacta, ‘¿está alguien aquí que me salve?’, ‘¿dónde están los animadores?’, ahí dijimos ‘ya, este es el momento’ y ahí salimos".

La conclusión de María Luisa Godoy fue lapidaria: "creo que va a ser el momento más duro en la carrera de Jani Dueñas y de cualquier persona, porque imagínate, 15 mil personas, el escenario más importante de Latinoamérica, es muy fuerte".

Aunque advirtió que "la Jani es una mujer fuerte que tiene su nicho y que va a salir".