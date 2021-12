Marcianeke sigue haciendo de las suyas y con gran éxito. Por lo mismo, es inevitable que el público le preste atención y fue justamente eso lo que pasó cuando una serie de videos que lo muestran teniendo un extraño comportamiento en pleno show tuvo una viralización explosiva a través de Tik Tok.

Las alarmas sonaron inmediatamente entre sus seguidores haciendo un llamado a sus familiares y cercanos para que se preocupen del intérprete, que ha tenido un sostenido crecimiento de popularidad.

Inevitablemente, los registros revivieron los recuerdos sobre el particular comportamiento del cantante durante una entrevista, en la que incluso dejó sin palabras a su interlocutora.

Marcianeke: Revisa los registros del reguetonero que se han vitalizado en Tik Tok

Marcianeke: ¿Cómo reaccionó el reguetonero tras la viralización de los videos?

Si bien no se ha referido directamente a los clips que lo muestran con el extraño comportamiento, Marcianeke no se ha quedado al margen de la polémica.

El cantante decidió lanzar un par de mensajes a través de las historias de su Instagram que bien se pueden interpretar como una reacción sobre el revuelo detonado por los registros.

"Tranquilo... Yo se corregir mis errores y no tengo pake andarlos gritando", estableció en primer lugar.

Y luego añadió que "hoy seguimos rompiendo y mañana nos fuimos a Puerto Rico a seguir metiéndole. PK nadie va a sacudirme la rama, porque todos somos seres humanos y no soy menos persona por equivocarme".

"Así K bendición y éxito tal enemigo y mal hablar", remató.

Más tarde, en una segunda historia con declaraciones, el músico insistió en que "de los errores se aprende y era jiles. Si no van a sacudirme la rama aquí seguimo (sic) firme".

"No me atraso. Gracias por sus consejos y también gracias a los envidiosos k me traen más fama jijiji", selló el artista.