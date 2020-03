Marcelo "Chino" Ríos revela inéditos e increíbles detalles sobre tres de sus infidelidades

Marcelo "Chino" Ríos se confesó la noche de este viernes en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar", momento en el que entregó los increíbles detalles que rodearon tres de sus infidelidades.

Eso sí, sin nombres porque no quiso exponer a las mujeres con las que se involucró, pero eso no le quitó el nivel de sorpresa que generó con su relato.

"Lo que pasa es que el hombre es más infiel de califa. Yo lo hice porque la mina era rica, aburrido, París, solo, copete, el Papa. Se me apareció no más...", partió contando.

Pero "la historia ahí no queda. Después viene la época del Messenger y ahí andaba la Yuliana. Una semana, me voy a Chile. Ahí estaba el hueón bailando...", dijo en referencia a la bullada portada de la revista Cosas, en la que aparece bailando muy apegado con una mujer crespa.

"Pero me arrepentí. Aparte a la mina nunca más la vi. No la conocía... A la crespita", aseguró.

La conversación entonces dio pie para adentrarse en otras de las "aventuras" del deportista. "Me fui a vivir solo yo y pololeaba con... todos la conocen, pero da lo mismo. Estaba en la época esa en que los condones si los tirabai al water y no se van. Pero yo no sabía, era chiquitito. Tiré la hue* y llegó la... y ahí estaba. '¿Qué es esa hue*?', me dijo. '¿Qué hue*? Ah, no es mío'... ¿Cómo iba a saber que era mío? Entonces: 'que vino un amigo, y la hue*".

Al preguntarle si le creyeron, Ríos respondió: "no sé, pero seguí con ella. Pero igual queda la duda o ¿no?".

"Y la otra fue que llegué a la casa, me acosté y venía con el condón puesto. Estay en la cuestión, llegai a la camita y... ¿qué hacís poh? La mina despierta y te pregunta '¿cómo lo pasaron? Pero venga para acá, mi amor...' y yo 'no, espera un rato. Me voy a ir a bañar. Pero ahí ya la sabía, entonces la tiré por la ventana".

"Pero... ahí el conserje me dijo 'Don Marcelo, pare de tirar las hue*s por la ventana'. Así que me cagó igual poh, porque igual supo", selló su relato el tenista.