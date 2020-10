Maratón de Halloween: las mejores películas de terror y suspenso en Netflix para ver ONLINE en noche de brujas

Sabemos que este Halloween será diferente debido a la pandemia, pero no por eso debe ser aburrido es por eso que te dejamos las mejores películas y un bonus track de series que tiene disponible Netflix, para que cambies las fiestas por una maravillosa noche de films de terror imperdibles.



Películas y series de terror – suspenso para ver en Netflix:



Porque Halloween es la mejor noche para los amantes del terror y suspenso, te dejamos algunos imperdibles que se han transformado en clásicos.

Este payaso no es nada de dulce, todo lo contrario “It” película del año 2017 que está inspirada en el clásico libro de Stephen King que lleva el mismo nombre, Tim Curry es el actor que da vida a este espeluznante ser que hace desaparecer a los niños. Te recomendamos que agarres bien las palomitas de maíz porque este payaso te dejará con los pelos de punta.

No respires es otro título infaltable, pero deberías verla acompañado porque te hará saltar más de un vez, el film cuenta la historia de un anciano ciego que en algún momento estuvo en la guerra, pero que vive con una millonaria indemnización debido a que una chica millonaria fuera la causante de la muerte de su hija. Pero un día deciden robarle este dinero, lo que no sabían los delincuentes es que esa decisión sería la peor de sus vidas, vivirán una real pesadilla.

Esta muñeca te hará temblar porque de dulce no tiene nada (Foto: Archivo)

Finalmente, si eres fanático de las sorpresas dentro de este tipo de películas, no puedes dejar de ver a la terrorífica muñeca Anabelle, que de tierna no tiene nada de hecho te recordará mucho a su colega Chuky. La película realizada en 2014 cuenta la historia de una muñeca que está poseída cuyo origen tiene directa relación con El Conjuro, esta vez Anabelle llega a las manos de una mujer como un regalo que su esposo le dio para su peculiar colección; lo que ella no sabía es que más de algún incidente con graves consecuencias le traería a su vida, pero ya no hay vuelta atrás.

A continuación te recomendamos los mejores títulos de terror y suspenso que podrás encontrar en Netflix:



Películas

- It

- El Conjuro 1 y 2

- No Respires

- A Quiet Place

- Hostal

- Actividad Paranormal 4

- Annabelle

- Psicosis (1960 y 1998)

- Cuando un extraño llama

- Verdad o reto

- Estación Zombie

- La reunión del diablo

- Caso 39



Series

- La Maldición de Hill House

- La Maldición de Bly Manor