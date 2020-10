David Beckham y Netflix firman multimillonario contrato para producir documental del ex jugador

David Beckham y su esposa Victoria lograron un acuerdo con Netflix para la realización de una serie documental de la afamada familia, donde mostrarán registros inéditos y desconocidos para el público en general.

El éxito de Michael Jordan con "The Last Dance" despertó el interés de muchos deportistas por narrar sus historias a través de la pantalla. A la fecha ya se ha confirmado la producción de las historias de ídolos como Ayrton Senna, Wayne Rooney y la ex estrella de la NFL Colin Kaepernick.

Beckham no quiso ser menos y tras meses de negociaciones cerró un contrato con Netflix para llevar su vida al streaming, en un acuerdo que según The Sun alcanzaría la exorbitante cifra de 16 millones de libras esterlinas.

“Este es un verdadero golpe para Netflix, y mostrará un lado completamente diferente al de David, uno que el público rara vez ve", informó una fuente a la publicación inglesa.

Según los reportes, el documental mostrará registros nunca antes vistos de momentos como la boda de David y Victoria, la relación con sus hijos; Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, y la vida del ex jugador fuera de las canchas.

El rodaje comenzará pronto y mostrará pasajes inéditos de la vida de los Beckham.

"Un equipo de cámara también documentará la vida de David ahora, siguiéndolo por todo el mundo mientras realiza varios proyectos comerciales", comentó la fuente.

Por el momento la familia Beckham está en la búsqueda de un director de primer nivel para comenzar a rodar la serie, que podría ser estrenada a mediados de 2022 a través de la plataforma Netflix.