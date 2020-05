Los estrenos de HBO y HBO Go para junio

HBO se prepara para un nuevo mes de estrenos y despedidas en su catálogo, con producciones como "IT Chapter 2" y la premiada "Green Book" que llegarán a su pantalla durante junio.

Las series "Veronica Mars" y "Perry Mason" también se emitirán en la señal televisiva, pero además como todos los títulos quedarán disponibles en la aplicación HBO Go.

A continuación puedes revisar el listado completo de las principales producciones que tendrá el canal de cable durante junio:

NUEVAS SERIES

VERONICA MARS | 5 de junio

TRACKERS | 5 de junio | HBO Xtreme

I MAY DESTROY YOU | 15 de junio

PERRY MASON | 21 de junio

I’LL BE GONE IN THE DARK | 28 de junio

NUEVOS DOCUMENTALES

BULLY, COWARD, VICTIM: THE STORY OF ROY COHN PROJECT | 23 de junio

TRASHOOD | 30 de junio

NUEVOS EPISODIOS

BATWOMAN

PELÍCULAS ESTRENO

IT: CAPÍTULO 2 | 6 de junio

GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS | 13 de junio

DESTRUCCIÓN | 13 de junio

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA | 20 de junio

DE NOCHE CON KATE | 27 de junio

ÚLTIMO EPISODIO

I KNOW THIS MUCH IS TRUE | 14 de junio

INSECURE T4 | 14 de junio

HARD | 21 de junio

ATLANTA’S MISSING AND MURDERED | 8 de junio

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE VER EN HBO GO – TÍTULOS QUE SALEN

YO, TONYA | 14 de junio

THE HURRICANE HEIST | 14 de junio

BUSCANDO… | 14 de junio

LAS ESTAFADORAS | 26 de junio