Maradona: Sueño Bendito, la serie que cuenta de manera íntima la vida y carrera del ídolo del fútbol argentino, llegó finalmente a la plataforma Amazon Prime Video, y uno de los cercanos a Diego Armando que aparece retratado en la producción entregó sus primeras reacciones: el representante y amigo de El 10, Guillermo Coppola.

En un audio enviado al canal América y en declaraciones a Radio Mitre, Coppola aseguró que las escenas de la sobredosis del ex futbolista difieren con la realidad, pero aún así no tiene problemas con la ficción porque se trata de un material aprobado por el mismo Maradona.

Guillermo planteó en la radio que "lo que es ficción uno lo tiene que tomar tal cual está guionado y escrito y presentarlo en la serie. La realidad fue otra, mucho más dramática, y no un café en la ruta".

"En la ficción hay asesinos, atorrantes, vagos, terroristas, es la parte que le toca a uno. Pero la historia fue mucho más dramática, realmente de lo que se cuenta, y la ida en la ambulancia, sí, fue ganar tiempo porque si no, no llegábamos tal vez, afortunadamente sí, de haber esperado a la ambulancia no sabíamos el tiempo que hubiésemos tardado, de otra forma cargué nafta en La Barra, efectivamente", complementó en dichos a la señal televisiva.

"Del protagonista que ya no está, su primera declaración fue 'Guillermo me salvó la vida', pero no fue así. La vida se la salvaron los médicos", apuntó el cercano a Diego en Mitre.

Coppola trajo a la memoria que el ídolo de Boca Juniors "esto lo dice ante Martín Liberman y Fernando Pacini en la primera entrevista después del episodio y ahí hablan de la demora, del café, yo no tomo café".

"Eso fue un acto de rapidez que me llevó a un subir a una camioneta en donde eran más de tres. Éramos cinco", puntualizó el representante.

Por otro lado, Guilles recalcó que la internación de Maradona en Punta del Este "no fue como se mostró y la idea fue llegar rápido al Cantegril a donde los médicos le salvaron la vida".

"Es una ficción y hay que mostrarla como tal. Para mí, una serie autorizada por Diego no tiene críticas", concluyó tajante Coppola.

Revisa el trailer de Maradona : Sueño Bendito aquí:

Día y hora: ¿Cuándo se estrena Maradona : Sueño Bendito en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

La serie biográfica se podrá ver a partir de este viernes 29 de octubre en Amazon Prime Video.

Esta es el calendario de estreno que tendrá la producción:

- 29 de octubre: Episodios 1 al 5

- 5 de noviembre: Episodios 6 y 7

- 12 de noviembre: Episodio 8

- 19 de noviembre: Episodio 9

- 26 de noviembre: Episodio 10

Online : ¿Dónde ver por streaming Maradona : Sueño Bendito en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

Maradona: Sueño Bendito estará disponible exclusivamente en Amazon Prime Video y podrás verla si tienes suscripción al servicio de streaming.