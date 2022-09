El cuarteto ofrecerá un show en la capital en el marco de su Loud Kids Gets Louder Tour.

El esperado momento llegó: este miércoles Måneskin se presentará con todo su poder en vivo en el Movistar Arena De Santiago, Chile. Pero la duda siempre está latente: ¿Cuál es el potencial setlist que ofrecerá la popular banda italiana?

Victoria (bajo), Damiano (voz), Thomas (guitarra) e Ethan (batería) actualmente están recorriendo el continente con su Loud Kids Gets Louder Tour, tras postergar sus fechas por la pandemia. Pero ahora nada puede evitar los espectáculos, ni siquiera las fases del Plan Paso a Paso, ya que toda la Región Metropolitana se encuentra en fase verde.

El cuarteto comenzó su carrera tocando en las calles de Roma en 2015 y, en pocos años, conquistaron el mundo convirtiéndose uno de los fenómenos de las redes sociales.

Ahora es momento de que los fanáticos chilenos disfruten de su música en directo, por eso en RedCarpet de RedGol te presentamos el posible setlist que tendrán los italianos durante la especial velada, que incluso podría llegar a incorporar covers de The Who y The Stooges.

Revisa el setlist tentativo de Måneskin para el show en Chile: