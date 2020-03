Major Lazer lanza colaboración junto al líder de Mumford & Sons "Lay Your Head on Me"

Major Lazer se ha caracterizado por el lanzamiento de colaboraciones incluso con figuras de la música que difieren con el género del dancehall y lo bailable que les gusta cultivar.

Eso mismo acaba de ocurrir, al presentar una nueva canción bautizada como "Lay Your Head on Me" junto a Marcus Mumford, reconocido por ser el líder de la banda de folk rock Mumford & Sons.

Esta es canción la primera vez que Mumford experimente con este estilo y fue coescrita con MØ, la artista con la que el trío previamente dio vida al hit mundial "Lean On".

Escucha el tema "Lay Your Head on Me":