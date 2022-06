Madonna tendrá un biopic que llegará a los cines. Eso es un hecho, porque Universal Pictures ya tiene en marcha el proyecto. Sin embargo, la incógnita permanece en torno a quién encarnará a la Reina del Pop. Aunque todo apunta a que las preferencias de los ejecutivos se han inclinado por Julia Garner.

La actriz, reconocida por sus papeles en Ozark y en Inventing Anna, corre como la opción principal para convertirse en la cantante en su versión cinematográfica, entre una docena de figuras que han sido contempladas para el papel.

Quedarse con el papel no sería menor, ya que tendrá su fuente de inspiración a la mano: la película será dirigida por la mismísima Madonna. Misma razón por la que, según Variety, ahora el equipo de Garner recibió la oferta y estaría a nada de aceptarla.

Madonna | ¿En qué está el proyecto de la biopic sobre la Reina del Pop?

La película está en poder de Universal Pictures, tras una batalla que se dio entre varios estudios hollywoodenses.

La historia seguirá los primeros días en la carrera de la siempre polémica artista, conocida por sus múltiples reinserciones a lo largo de su trayectoria.

El calendario de producción aún es desconocido y tampoco se han hecho otros anuncios sobre el casting o el equipo técnico.

Lo que sí se sabe es que Florence Pugh, Odessa Young y Alexa Demie, fueron otras de las actrices contempladas que se sometieron a un intenso casting que no sólo contemplaba la actuación, sino que también canto y baile para pujar por el rol.

También disputaron el rol cantantes como Bebe Rexha y Sky Ferreira.

Cuando se hizo el anuncio de la puesta en marcha de la película, Madonna aseguró que con ella busca "transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo".

"El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo".

"Es fundamental compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", remató.