El éxito de Spider-Man: No Way Home dio paso para que Sony Pictures buscara seguir expandiendo el universo de El Hombre Araña. Así fue como hace algunas semanas se estrenó Morbius, la cinta protagonizada por Jared Leto que introdujo al vampiro de Marvel.

Si bien, la producción no tuvo el éxito esperado, el estudio continúa con sus planes de introducir nuevos personajes. Uno de los proyectos en los que se encuentra trabajando es Madame Web, que contará con el protagonismo de Dakota Johnson.

Por ahora, no se conocen mayores detalles de la película, a excepción de lo que se conoce de los cómics, donde se muestra a una anciana con miastenia grave que está conectada a un sistema de soporte vital que parece una telaraña. Dada su edad y la condición médica, nunca luchó contra ningún villano.

Además de Johnson, se sabe que la actriz de Euphoria Sydney Sweeney, también será parte del proyecto en un rol que todavía no se ha dado a conocer.

¿Qué día se estrena Madame Web en cines?

De acuerdo a lo informado por Sony, Madame Web se estrenará en cines el próximo 7 de julio de 2023.

Esta noticia se dio a conocer junto con la modificación de la fecha de debut de Spider-Man: Across the Spider Verse parte 1, que estaba contemplada para el 7 de octubre del presente año, y también Across the Spider Verse parte 2.