Las divididas reacciones que deja el retorno de "Machos" a Canal 13

Este lunes 11 de enero fue el día escogido por Canal 13 para reponer en sus pantallas otra de sus exitosas teleseries. Tras la conclusión de "Brujas", ahora tras el noticiero de la tarde se podrá ver de lunes a viernes "Machos", lo que ha provocado las más diversas reacciones de los televidentes en redes sociales.

La producción sigue la historia de un padre de familia que tiene 7 hijos, quienes viven bajo sus estrictas reglas. Pero sus retoños, con las más variadas personalidades, harán con sus vidas lo que realmente dictan sus deseos, incluso a pesar de que esto difiera con los anhelos del patriarca, aprendiendo más de una lección que les depara la vida.

La trama está protagonizada por Héctor Noguera, Cristián Campos, Gonzalo Valenzuela, Jorge Zabaleta y Felipe Braun, entre otras figuras reconocidas del mundo televisivo criollo, y en su recorrido original llegó a promediar 38,2 puntos de rating, con su audiencia más alta registrada para el último episodio, cuando llegó a las 63 unidades.

Se trata prácticamente de un combo ganador que se alza como nuevo panorama para las tardes de la semana, uno que ya ha causado divisivas reacciones en Twitter.

Si bien hubo quienes han alabado la recuperación de la producción orginal de 2003, otros también han cuestionado la pertinencia de su emisión por los cambios culturales que ha tenido Chile en dos décadas y que han impactado en la forma de abordar diversas temáticas en las producciones actuales.

Mientras que otra de las grandes quejas fue la ausencia de la banda sonora original que se hizo tan característica al ser atribuida a los distintos personajes.

Estas fueron algunas de las reacciones:

Son bien cuaticos algunos que se sienten ofendidos por qué dan #Machos nuevamente, es una teleserie,disfrutenla y diviértanse, sino no la vean ✌️

#Machos alex mercader no es alex mercader sin el a veces gano a veces no ������♂️��♂️

No falta la que critique #machos Por los tiempos que estamos viviendo...���� Weona!!! eran otros tiempos!! Si no te gusta cambia de canal... Y fue!!!

La vuelvo a ver porque me encanta ver que SÍ HEMOS AVANZADO MUCHÍSIMO ���� no le pongan tanto color ya ✨�� #Machos

Como se nota que varios hablan por hablar �� #Machos no es una teleserie machista, al contrario. Muestra el daño que hace el patriarcado y el machismo en la sociedad

Pregunta ptu..¿cuantos de los mercader estarían funados el 2021? A) 5 B) todos C) todos y la mamá también #machos @canal13

On fire viendo #MACHOS ���� Pensar que la vi cuando chica�� pic.twitter.com/nBLCCo3h62

#machos @ingridcruztoro los años no pasan por ti �� pic.twitter.com/0wuN4H9tFy

esto fue hace 18 años atrás, eran otros tiempos, si van a criticar, no vale la pena, aunque hoy en día algunas cosas siguen igual... �� #Machos

Oyeeeee qué le pasó al soundtrack original de #Machos ? Me siento estafada.

#Machos que buena teleserie, seguramente muchos de la generación de cristal deben estar ofendid@s, pero me da la misma wea, que sigan llorando ��

Oye, pero si #Machos se creó justamente para cuestionar los roles de género (obviamente contextualizado en una época). No entiendo la crítica ????????????!!!!!!!!!

Generacion de cristal, no pueden ver una serie sin llorar? #Machos

A mi no me ofende la teleserie #Machos, me aburre que es diferente.

������������ pic.twitter.com/uzG52GSRRx