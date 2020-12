Luli comparte en sus redes sociales profunda reflexión sobre las festividades

Nicole “Luli” Moreno, se tomo sus redes sociales para compartir un mensaje acompaño de una reflexión profunda acerca de los temas que están en la palestra comunicacional actualmente, en la foto se lee "nadie se parará en tu funeral y dirá: ‘Ella tiene una enorme casa, zapatos Gucci y muy bonitas joyas’. Consejo, no bases tu vida en cosas materiales, sino en momentos especiales y personas excepcionales“

Post que aprovechó para dejar su opinión acerca de lo que se vive en el mundo actualmente "reitero no todos los días son domingo. Valora la paz, tu tranquilidad, sé respetuoso con el prójimo“, escribió junto a la imagen..

“Ayuda al que lo necesita, y por sobre todo valora que en este momento tienes salud. Escucha tus latidos para volver nuevamente a vivir! Aún es tiempo de qué cambies! Y valorar a quien lastimaste por ‘x’ razón”, añadió.

Continuó diciendo “¡sí! Hoy aún estás en está tierra es porque Dios quiere que la vivas, pero como corresponde. Siente, ama, escucha, respeta, no más violencia, examínate. Respeta no tan solo los animalitos, sino también a los niños. Y si quieres un mundo mejor comienza el cambio por ti primero”,

Luego se refirió a la situación del COVID-19, en donde sus padres se vieron contagiados “¿no se acuerdan todo lo que sufrimos en la pandemia? Más allá del encierro no pudimos estar con las personas qué más amamos. Y quién no quiso estar libre y no encerrado?¡Cuantas personas en el mundo murieron por este maldito virus!”

También aprovecho para mencionar el segundo retiro de fondos de la AFP, donde señaló lo importante que será para la sociedad "van a tener el 10% para que puedan disfrutar de una hermosa Nochebuena. No por lo comercial, sino porque van a poder estar con sus seres queridos sin que les falte nada“,

Finalmente, Luli concluyó dando un mensaje de animo para sus seguidores “el año está terminando mejor qué cuando comenzó. Ahora el universo está con ustedes. Si quieres lo mejor, primero valora lo que has logrado, y todo estará mejor. Lo más importante es la vida y eso no cualquiera la tiene! Fuerza a todos los qué tienen un ser querido enfermo”.

La ex Amor a Prueba esta dedicada actualmente a la vida saludable, donde a través de sus redes comparte tips para sus seguidores.