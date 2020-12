"¿Estás bien, Luli?": Nicole Moreno preocupa a sus seguidores por fotos inexplicables en Instagram

No son de un momento en particular que esté viviendo, ni todas pertenecen al mismo momento. No tienen mayor explicación o sentido. Tampoco siguen la pauta de lo que últimamente había compartido. Nicole "Luli" Moreno desató la preocupación de sus seguidores al mediodía de este martes, después de que comenzara un fuego a discreción de publicaciones en su cuenta de Instagram.

Fue justo pasado el mediodía que una serie de post comenzaron a aparecer en el perfil de Moreno, sin descripciones específicas, ni mayores explicaciones. En algunos de los contenidos ella ni siquiera aparece.

Todo partió con un video en el que se ve a un hombre evidentemente afectado abrazando a una mujer mayor, que se encuentra en una cama de hospital, clip que según se puede apreciar viene de una cuenta de Tik Tok y no tiene relación directa con Luli.

Luego, en otro clip se ve a Luli tatuándose la mano, luego una foto en la que aparece en "Beverly Hills", también imágenes de su participación en competencias fit, videos haciendo ejercicios, otras capturas jugando tenis, retratos y más.

Así lucía el Instagram de Nicole Luli Moreno al mediodía de este martes.

Lo que más preocupó a los usuarios que la siguen es que compartió fotos de la parte trasera de su carnet de identidad y también del sobre que contiene su tarjeta con la Super Clave del banco.

A ello se sumó que llegó al punto de compartir una receta que ni siquiera está a su nombre, sino que de una persona llamada Katherine Ramírez, a quien apunta como "ex de Rodrig".

El remate vino con la publicación de una imagen en la que Luli aparece junto a su ex pareja Rodrigo Rocco, a quien recientente acusó de violencia intrafamiliar en su contra. Para luego compartir una captura d ela bandera de Brasil.

Los usuarios no han dejado de manifestar su preocupación por la modelo:

