Luis Miguel, la serie | Cómo se enteró el Sol de México que su manager iba a morir

En el capítulo 5 de Luis Miguel, la serie se pudo ver uno de los momentos más tristes de la segunda temporada y que vino a rematar el cliffhanger del episodio anterior: Hugo López, el manager de el Sol de México, interpretado por César Bordón en la dramatización, quien finalmente le contó al cantante que el cáncer había vuelto y que ya lo encontraba derrotado.

La escena es tremendamente emotiva, dolorosa y sin duda devastadora para Micky. López se muestra diezmado por la enfermedad e incluso le rechaza la oferta de ayuda que le extiende el intérprete en una desesperada reacción por intentar remediar las cosas. Pero ya no hay vuelta atrás y Hugo lo sabe.

En 2018, la viuda de López, Lucía Miranda, conversó con Infobae para revelar detalles sobre el momento en que Micky se enteró en la vida real que su eterno colaborador y principal pilar en su carrera iba a morir a causa del cáncer de colon que le fue diagnosticado en 1993.

Miranda resaltó que López era tremendamente reservado con su privacidad, razón por la que no le contó a nadie de la enfermedad que lo estaba diezmando.

De acuerdo con Lucía, "a principios de 1993, mi marido se enteró que tenía cáncer de colon. Su papá había muerto tres años antes, de la misma enfermedad. Cuando lo conocí, Hugo siempre decía: 'Yo voy a morir muy joven'. 'No decretes eso', le decía yo. 'Sí, yo sé que yo voy a morir joven'".

Luis Miguel, la serie: Micky junto a su manager, Hugo López.

"Me lo cuenta él, y a su vez me prohíbe que lo cuente: no se lo podía decir ni a su mamá. Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no se lo contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel", recordó Lucía.

Sin embargo, finalmente llegó el oscuro día en que Luis Miguel debía enterarse de lo que estaba sucediendo, algo que ocurrió apenas 14 días antes de que muriera su manager.

Lucía resaltó que "de ese día no me lo olvido más. Estaba internado en el Centro Médico ABC, en México, y Luis lo fue a visitar. Hugo siempre le inventaba distintos problemitas de salud para justificar sus recaídas".

"Ese día, cuando lo ve, como si nada pasara, Hugo le dijo: 'Ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional...'. Y le hablaba, y le decía... Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas, como diciéndole 'Sí, Hugo, sí, sí...'", explicó la viuda.

Si bien Luis Miguel no era alguien que mostraba en público sus sentimientos, Lucía Miranda recordó que en esa ocasión su actitud fue diferente y que dejó salir toda su frustración.

"No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: "¡Put*, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!", añadió la mujer.

Hugo López falleció el 30 de noviembre de 1993, cuando el cantante tenía tan sólo 23 años y atravesada por uno de los momentos más altos de su fama.