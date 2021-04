Luis Fonsi y Sean Paul colaboran con R3HAB para fusionar el dance y el pop latino

Fusionando dance y pop latino, R3HAB, Luis Fonsi y Sean Paul han unido fuerzas para crear el tema Pues.

Según describen desde el sello Universal, se trata de un tema con "melodías electrónicas y sensuales ritmos, el sencillo nos trae a la mente imágenes de estar bailando durante cálidas noches de verano en lugares tropicales con hermosos extraños".

Fonsi aseguró que "me encanta colaborar y trabajar con todo tipo de géneros. Así que estaba extremadamente emocionado cuando se presentó la oportunidad de trabajar con dos gigantes musicales como R3hab y Sean Paul. Fue bastante divertido grabar 'Pues' y no puedo esperar a que todo el mundo la escuche y la baile".

En tanto que Sean Paul postuló que "¡esta canción es lo máximo y Luis Fonsi es un artista a quien respeto mucho! R3HAB hizo explotar este tema y los hará ver juegos artificiales".

Por su lado, R3HAB comentó que "siempre ha sido un placer trabajar con leyendas de la industria como Luis Fonsi y Sean Paul. Ambos son expertos en su arte, y juntos, creamos el tema perfecto de reggaetón-dance para aquellas noches cálidas de verano".

"He disfrutado mucho hacer música con artistas del mundo latino como Reik, Rauw Alejandro, Hungria y MC Jacare. Me inspira la diversidad de culturas musicales dentro de la música latina y tengo mucho más por explorar. 'Pues' es diferente a todo lo que he lanzado hasta la fecha y me alegra el poder dárselo a mis fans ahora. Espero que les guste tanto como a mi", añadió.

En el sensual video musical figura otra colaboración: la aparición de la súper estrella de TikTok y sensación de Instagram, Valeria Sandoval.