Lucybell anda en plan reencuentro con sus seguidores a lo largo de Chile, así comenzará su #gira30años para recorrer distintas localidades del país y culminando el recorrido con una colección de especiales presentaciones para revisar de manera íntegra una selección de sus álbumes más emblemáticos.

La voz y guitarra de Claudio Valenzuela, el bajo y sintetizadores de Eduardo Caces y la batería de José Miguel Foncea, se pondrán al servicio de una odisea que hará viajar a sus fanáticos por seis de sus discos, dos por jornada, en tres noches.

Lucybell en el Teatro Coliseo | ¿Cuándo y dónde son los shows en Santiago?

Claudio Valenzuela y compañía saldrán al escenario del Teatro Coliseo a las 21:00 horas, para ofrecer una colección de "3 shows temáticos", los siguientes días:

- 22 de septiembre: Peces (1995) + Magnético (2017)

- 24 de septiembre: Viajar (1996) + Amanece (2000)

- 25 de septiembre: Lucybell (1998) + Comiendo Fuego (2006)

Además, cada espectáculo tendrá banda invitada. El primer día serán los músicos de Fármacos, quienes abran la velada. La segunda jornada llegará el turno de Marineros. Mientras que para el cierre de estas presentaciones estará We Are The Grand.

Lucybell en el Teatro Coliseo | ¿Cuándo y cómo comprar entradas para los shows?

Las entradas para ver a Lucybell en el Teatro Coliseo están disponibles en el sistema Punto Ticket, con los siguientes valores:

- CANCHA $ 28.000

- PLATEA BAJA $ 28.000

- PLATEA ALTA $ 20.160

Además, está disponible un abono para los tres días, con un precio de $67.200.